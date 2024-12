Moroccan Influence House : première résidence d’influenceurs au Maroc

Les influenceurs marocains ont désormais leur propre résidence. Le 11 décembre, le Maroc assistera au lancement de la «Moroccan Influence House», un événement qui offrira de nouvelles perspectives pour la scène digitale du royaume.

Fondée par Zey Agency, première agence de management d’influenceurs au Maroc, de relations presse et marketing d’influence, la «Moroccan Influence House» permettra une véritable immersion dans un univers créatif où 200 influenceurs du Maroc seront formés lors de Boot Camps créatifs. L’objectif : propulser la prochaine génération de créateurs marocains, leur offrir des outils pour exceller et les connecter avec des experts tout en créant du contenu en temps réel.

«La Moroccan Influence House est bien plus qu’une résidence, c’est un mouvement, une plateforme de renouveau où les influenceurs marocains vont redéfinir les règles du jeu digital et montrer à la scène internationale ce que le Maroc a à offrir», déclare Zineb Alaoui M'hamdi, CEO de Zey Agency.

La «Moroccan Influence House» est le premier événement à rassembler les influenceurs marocains dans un cadre unique et itinérant, à travers une série de Boot Camps à Marrakech, Agadir, Fès, Tanger, etc. Chaque session sera un moment clé pour les créateurs afin de renforcer leur impact digital, tout en mettant en valeur la diversité culturelle et les paysages du Maroc.

L'événement se poursuivra avec le premier Boot Camp au Jaal Riad Resort de Marrakech, du 13 au 15 décembre, où les influenceurs commenceront leur voyage immersif à travers le Maroc, à la découverte de ses villes et de ses richesses culturelles.