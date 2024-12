Défense : Réunion à Rabat de la commission militaire maroco-française

Rabat a accueilli, lundi 2 décembre, la 22ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-française, co-présidée par l'inspecteur général des Forces Armées Royales, le général Mohammed Berrid, et le général Thierry Burkhard, chef d'État-Major des armées de la France.

Les entretiens ont porté sur les différents volets de la coopération militaire bilatérale et sur la situation sécuritaire régionale et internationale, indique un communiqué de l'État-Major Général des FAR. Les deux commissions ont examiné le bilan de la coopération militaire bilatérale pour l'année 2024 et sur les activités à inscrire au titre de 2025, précise la même source.

Le général Thierry Burkhard s'est entretenu, le même jour, avec le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudiyi. Au cours de ces entretiens, note le communiqué, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique positive des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays, et sur les perspectives de les étendre aux domaines du spatial, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle au service des armées et de l'industrie de défense.

Après la visite du président Emmanuel Macron au Maroc, une délégation militaire française, conduite par le colonel Frédéric Dodet, chef de la sous-direction Afrique et Moyen-Orient au sein de la Direction Générale de l'Armement (DGA), s'est rendue au royaume, du 12 au 14 novembre.