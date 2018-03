Chute de cheveux, la solution par la fourchette !

Il y a des périodes dans la vie d’une ladie où les cheveux traversent de dures épreuves. Les règles, l’accouchement et l’allaitement, ou encore la ménopause peuvent causer une chute de cheveux. L’automne et le printemps sont aussi des périodes où l’on a souvent envie de pleurer en nous brossant les cheveux ou en les lavant. Il ne faut pas s’affoler tout de suite. Toutes les ladies perdent entre 50 et 100 cheveux par jour. Pas étonnant d’en trouver sur votre oreiller, dans votre voiture ou dans la douche.

On vous le dit souvent, vous avez besoin d’un mode de vie sain. C’est valable également pour les cheveux. Pour avoir une belle crinière, certains aliments sont à privilégier. Tout d’abord la vitamine B7, qu’on appelle aussi biotine. Vous la trouverez dans les épinards, les fruits secs ou les bananes. Autre vitamine bénéfique, la vitmaine B5. Non seulement elle lutte contre la chute des cheveux, mais elle retarde l’apparition des cheveux blancs et réduit les pellicules.

Le zinc est le meilleur ami de nos cheveux. Œufs, huitres ou foie en contiennent beaucoup. La chute de cheveux peut être prévenue grâce à l’acide folique. Faites le plein avec le brocoli, la laitue ou les petits pois. Et n’oublions pas le fer, il fait briller les cheveux de mille feux. Qu’est ce que vous attendez pour consommer une belle assiette de légumes verts ? Privilégiez aussi le sélénium, il lutte contre les pellicules et les pointes cassées ne seront qu’un mauvais souvenir ! Vous en trouverez dans le riz complet et les fruits de mer, par exemple.

Si votre alimentation est très déséquilibrée ou si vous ne pouvez pas consommer tous ces aliments, il suffit d’ajouter un verre de lait et un œuf dur par jour. N’oubliez pas que l’eau est indispensable à notre corp , et aussi pour les cheveux. Buvez au moins un litre et demi d’eau par jour.

Ça, on évite !

Après une alimentation mal équilibrée, le tabac est le premier ennemi de nos cheveux. Non seulement ils sentent mauvais lorsqu’on s’en grille une, mais le tabac est responsable de beaucoup de carences, notamment en vitamine C. Une raison supplémentaire d’écraser votre dernière cigarette !

Quand on est stressée, l’oxygène arrive difficilement à toutes les cellules. Oui, on le sait ladies, personne ne choisit d’être stressé et on s’en passerait volontiers, mais une pratique sportive régulière, surtout en plein air, peut vous faire du bien, et vous remarquerez la différence sur votre crinière.

Les pâtisseries industrielles et les graisses peuvent aussi endommager la santé de la chevelure. Les cheveux graissent plus vite, et bien sûr tombent plus facilement. Un excès de thé ou de café empêche l’absorption du fer, et les cheveux en souffrent. Non, on ne va pas supprimer ces petits plaisirs, on va seulement les éloigner au maximum des repas.

Les régimes amaigrissants ou trop stricts ne fatiguent pas seulement votre corps et votre esprit, ils se ressentent aussi sur votre crinière. Consultez un nutritionniste pour éviter les carences, ou demandez conseil à votre médecin. Il pourra vous prescrire des compléments alimentaires pour mettre toutes les chances de votre côté. Attention, même si ce ne sont pas des médicaments, vous ne devez pas dépasser votre dose, ni prolonger la cure sans l’avis d’un spécialiste.

Alors, une belle salade de crudités pour le déjeuner ?