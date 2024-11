Walid Regragui : Une bonne prestation face au Gabon, mais encore du travail à faire

En dominant le Gabon par 5 buts à 1 lors du match disputé, vendredi soir, au stade de Franceville, pour le compte de la 5-ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), l’équipe nationale a livré une bonne prestation, a affirmé, le sélectionneur national, Walid Regragui, estimant que les Lions de l’Atlas ont «encore du travail à faire».

«C’est une bonne victoire, nous voulons finir premier du groupe et c’est ce qu’on va confirmer lundi» face au Lesotho pour le compte de la 6è journée des éliminatoires de la prochaine CAN 2025, a déclaré Walid Regragui, lors de la conférence d’après-match.

Exprimant sa satisfaction de la bonne prestation des Lions de l’Atlas lors de cette confrontation, le sélectionneur national a souligné qu’«il y a encore du travail à faire», «C’était un match à l’extérieur qu’on voulait tester. Nous avons eu le bon scénario d'être menés pour savoir comment réagir», a-t-il ajouté.

«Nous avons encaissé un but dès le début de match mais on a réagi comme une grande équipe et on a vite égalisé», a expliqué Walid Regragui, notant que les coéquipiers d’Achraf Hakimi ont ensuite cherché le deuxième et puis le troisième but.

«J’ai de la chance d’avoir un banc de qualité et de très bons joueurs d’avenir», s’est-t-il félicité relevant que l’équipe nationale a été un peu plus solide défensivement, tout en gardant la même cadence du dernier match sur le front offensif.

Pour Walid, cette rencontre a été également une bonne occasion pour donner plus de confiance et de valeur au duo défensif Nayef Aguerd et Jamal Harkass, notamment avec le retour de Noussair Mazraoui.

A l’issue de cette journée, le Maroc conforte sa place en tête du groupe B avec 15 points obtenus en cinq victoires, devançant le Gabon, qui a validé sa qualification pour la CAN (7 unités). Le Lesotho est troisième avec 4 points, alors que la Centrafrique occupe la quatrième et dernière place avec 3 points.