Dakhla accueille le 18e Congrès mondial des Plus belles baies du monde

La 18e édition du Congrès mondial des Plus belles baies du monde se tiendra, du 27 novembre au 1er décembre à Dakhla. Initié par le Conseil régional de Dakhla Oued-Eddahab avec l’appui des autorités locales, cet événement servira de plateforme de dialogue, de débat et d’échange d’expériences sur diverses thématiques liées à la préservation et l’amélioration des baies et au développement durable, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le congrès mettra en avant le potentiel touristique et économique de la région, ainsi que les efforts engagés pour promouvoir le développement durable et inclusif, a souligné le président du Conseil de la région Dakhla-Oued-Eddahab, Yenja El Khattat, cité par le communiqué.

Ce conclave international aura une dimension africaine reflétant la vision du Maroc, sous la conduite du roi Mohammed VI, visant à faire de Dakhla un carrefour pour le co-développement en Afrique et dans la région atlantique, a-t-il ajouté.

Les représentants des 44 baies membres de l’association, en provenance de différents continents, sont attendus à Dakhla pour prendre part à ce congrès. Plusieurs autres nouvelles baies candidates à rejoindre ce réseau international, seront également représentées.

Le conclave réunit des représentants des autorités locales, des élus, des responsables des secteurs public et privé, des universitaires, ainsi que des membres de la société civile et des médias. C’est la deuxième fois que cet événement d’envergure se tienne au Maroc après celui organisé à Agadir en 2004.

Outre Agadir et Al-Hoceima, Dakhla a été admise au sein de l’organisation mondiale des plus belles baies du monde en 2019 à Toyama au Japon. Et c’est en 2022, lors du congrès tenu au Cambodge, qu’elle a été désignée à l’unanimité pour abriter cette 18ème édition.

A l’ordre du jour du congrès figurent notamment les délibérations de l’Assemblée générale de l’association, des ateliers thématiques et des débats sur les énergies renouvelables et le partenariat Sud-Sud et Nord-Sud, un forum des baies africaines, un forum dédié aux jeunes, ainsi qu’une campagne de nettoyage de plages et une série de visites de sites à Dakhla.

Les participants auront l’opportunité de découvrir les atouts naturels et économiques, ainsi que le charme de la capitale mondiale des sports nautiques, réputée pour ses plages de sable blanc, ses dunes et sa lagune.

Créée en 1997, l’Association des plus belles baies du monde œuvre pour préserver et valoriser la biodiversité de ces joyaux naturels exceptionnels et contribuer à la promotion d’un tourisme durable. Ce réseau international, dont le siège se trouve à Vannes en France, regroupe aujourd’hui 44 baies issues de 25 pays de différents continents.