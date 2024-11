Les États-Unis augmentent les tarifs sur les engrais phosphatés marocains

Le jeudi 7 novembre, le Département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié les résultats finaux de sa deuxième révision administrative de l'ordonnance de droits compensateurs (CVD) sur les engrais phosphatés en provenance du Maroc. Le DOC a augmenté la taxe d'importation pour les engrais phosphatés marocains de 14,21 % à 16,81 %, selon un communiqué de presse d'OCP.

Le nouveau taux s'appliquera rétroactivement pour les importations marocaines de 2022 aux États-Unis. C'est également le nouveau taux pour les dépôts en espèces que les importateurs américains doivent payer aux douanes américaines au moment de l'importation, applicable jusqu'à au moins 2026.

Le producteur et exportateur marocain d'engrais phosphatés, OCP, a critiqué la décision du DOC, la qualifiant de «profondément viciée», malgré «des preuves et des arguments détaillés et solides fournis lors de la révision du DOC».

L'OCP a soutenu que «l'augmentation du taux CVD résulte de l'utilisation par le DOC de méthodologies inadéquates qui ne sont pas conformes à la loi et aux règlements américains, sans prise en compte des preuves du dossier».

L'entreprise a déclaré qu'elle poursuivrait ses «appels en cours contre ces tarifs devant la Cour du commerce international des États-Unis».

«Les agriculteurs américains ont besoin de fournisseurs supplémentaires fiables et de haute qualité d'engrais phosphatés durables pour assurer la résilience de la chaîne d'approvisionnement qui leur permet de nourrir leurs concitoyens et le monde entier», a déclaré l'entreprise, exprimant son espoir de reprendre son rôle de partenaire des agriculteurs américains une fois la question des tarifs résolue.

En novembre 2023, le DOC a annoncé les résultats finaux de sa première révision administrative de l'ordonnance CVD sur certaines importations d'engrais phosphatés marocains, ce qui a entraîné une réduction du taux global de tarif de 19,97 % à 2,12 %.

L'OCP avait accueilli favorablement la décision, notant que le taux nettement inférieur servirait pour les importations de 2021 et le taux provisoire requis à être déposé auprès des douanes américaines pour les importations à partir de novembre 2023, jusqu'à la conclusion de la prochaine révision administrative au quatrième trimestre de 2024.