Gasoil et essence : Repli des marges brutes par litre au T2-2024 (Conseil de la concurrence)

Les niveaux de marges commerciales brutes dégagées au deuxième trimestre 2024 par les neuf sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence concernées par le reporting du Conseil de la concurrence sont relativement en deçà des moyennes enregistrées au T1-2024.

«Les opérateurs ont réalisé en ce deuxième trimestre 2024 des marges brutes de près de 1,21 DH/L pour gasoil et 1,79 DH/L pour l’essence. Ces niveaux demeurent relativement en deçà des moyennes constatées au 1er trimestre de l’année, qui s’élevaient à 1,46 DH/L pour le gasoil et 2,07 DH/L pour l’essence, soit un écart de 25 centimes et 28 centimes respectivement», indique le Conseil de la concurrence dans son rapport relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d’essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil.

Selon la même source, les marges analysées représentent des marges commerciales brutes sur les prix de cession, pondérées par les parts de marché de la distribution de gasoil et d’essence des neuf sociétés concernées.

Ainsi, le rapport révèle que les marges brutes moyennes pondérées du T2-2024, dégagées sur la vente du gasoil fluctuent entre un minimum de 1,05 DH/L et un maximum de 1,34 DH/L.

Quant à l’essence, les niveaux de marges brutes demeurent relativement élevés de près de 0,58 DH/L par rapport à celles du gasoil et ont varié entre un minimum de 1,54 DH/L et un maximum de 2,01 DH/L.

Dans le détail, le Conseil de la concurrence fait remarquer que l’évolution des marges brutes moyennes du marché a enregistré deux périodes distinctes, aussi bien pour le gasoil que pour l’essence.

Une première période allant de la première quinzaine d’avril à fin mai, caractérisée par une tendance baissière des niveaux de marges brutes (hormis la hausse enregistrée à la 2ème quinzaine d’avril), passant de 1,2 DH/L à 1,05 DH/L pour le gasoil (écart de 0,15 DH/L) et de 2,01 DH/L à 1,54 DH/L pour l’essence (écart de 0,47 DH/L).

La deuxième période couvre, quant à elle, le reste des quinzaines du deuxième trimestre 2024, où les marges brutes se sont inscrites dans une trajectoire haussière, passant de 1,05 DH/L à 1,24 DH/L pour le gasoil, soit une augmentation de 19 centimes, et de 1,54 DH/L à 1,81 DH/L pour l’essence, soit une augmentation de 27 centimes.

À rappeler que la diffusion de ce troisième reporting s’inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution des engagements pris par neuf sociétés actives sur le marché du gasoil et d’essence, concernées par les accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence.

Les engagements indiqués dans les décisions afférentes à ces accords de transaction sont au nombre de sept, dont notamment celui traité dans ce rapport, qui consiste en la communication, par chacune des sociétés concernées, d’un reporting trimestriel permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.