FSE : Lancement d’un certificat universitaire en éducation bilingue des sourds et langue des signes

Un diplôme universitaire en éducation bilingue et langue des signes destiné aux éducateurs et éducatrices des élèves sourds et malentendants, a été lancé, jeudi, à la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de l’Université Mohammed V de Rabat.

Lancé en partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID), ce certificat universitaire vise à développer les compétences pédagogiques des cadres éducatifs chargés de l’enseignement des enfants sourds et malentendants et à leur permettre de s’enquérir des bonnes pratiques nécessaires pour enseigner et communiquer avec les enfants sourds et malentendants dans un environnement d’apprentissage inclusif et favorable.

Conçu par la FSE en collaboration avec le Centre sur la surdité de l’Université de Tennessee à Knoxville aux Etats-Unis, ce programme permettra d’offrir aux participants une variété d’opportunités de carrière, en les qualifiant pour des postes d’éducateurs pour enfants et jeunes sourds, grâce à une formation pratique sur le terrain.

S’exprimant à cette occasion, le doyen de la FSE, Abdellatif Kidai, a indiqué que ce programme, le premier du genre au Maroc, a pour objectif d’offrir une formation spécialisée qui renforce les compétences des participants afin d’adopter des stratégies pédagogiques modernes adaptées à leurs besoins, tout en tenant compte de leurs réalités et spécificités.

L’université, a-t-il dit, ambitionne à travers ce genre de partenariats avec des universités et établissements de renommé internationale de former plusieurs promotions chaque année, à même de rendre ce programme fixe au sien de cette université.

De son côté, le directeur de l’USAID au Maroc, Ali Randy, s’est félicité de la participation de son établissement à ce programme complet qui incarne le partenariat fort entre l’Agence et ses partenaires au Maroc, en accompagnant aussi bien les éducateurs que cette catégorie d’étudiants.

Pour sa part, Abdelaziz Arssi, professeur-chercheur au sein de la FSE et coordinateur de certificats pour l’enseignement des sourds et de la langue des signes, a indiqué que ce programme ouvrira la voie à d’autres formations, notamment celles d’interprètes en langue des signes, ajoutant que l’université a entamé le processus de mise en place d’autres formations du genre.

Cette rencontre qui s’est tenue en présence notamment du vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, de représentants de la Fondation Lalla Asmaa pour les enfants sourds, de chercheurs universitaires dans le domaine de la surdité et de l’éducation inclusive, ainsi que des représentants d’associations actives dans le domaine de l’éducation des enfants sourds et malentendants, a permis de présenter les objectifs du certificat universitaire, notamment pallier le manque de méthodes pédagogiques axées sur l’éducation bilingue et adaptées aux besoins des enseignants et enseignantes, des spécialistes en éducation, et de toute personne désireuse d’acquérir des compétences solides pour soutenir les élèves sourds et malentendants.

Cet évènement a été également l’occasion de promouvoir un environnement éducatif inclusif qui favorise un apprentissage efficace pour les enfants sourds et malentendants, leur permettant d’acquérir les aptitudes et les compétences nécessaires pour réussir, contribuant ainsi à une inclusion réelle et durable au sein de la société marocaine.

A travers cette formation, la faculté aspire à créer un environnement éducatif accessible, inclusif et plus équitable renforçant ainsi, son offre de formation inclusive et consolidant son expertise en matière d’éducation inclusive comme levier indispensable de son système éducatif.

Ce certificat universitaire accorde également une attention particulière au développement des compétences linguistiques, et inclue un module sur la langue des signes marocaine (LSM).