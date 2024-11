Le CCME disposé à contribuer à la mise en œuvre des orientations du roi Mohammed VI

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) a salué le discours adressé, mercredi, par le roi Mohammed VI, à l’occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, exprimant sa pleine disposition à contribuer à la mise en œuvre des orientations royales contenues dans ce discours.

Dans un communiqué, le CCME a indiqué avoir suivi avec grand intérêt le discours royal, dans lequel le souverain a affirmé que la phase que traverse la cause nationale de l’intégrité territoriale requiert la mobilisation permanente de tous. Aussi, le Conseil s’est félicitant hautement du discours du roi ayant salué le patriotisme des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que leur engagement à défendre les symboles sacrés de la nation et à contribuer au développement de leur pays.

Le Conseil a loué, dans ce sens, la décision royale d’opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l’étranger, afin de renforcer le lien entre cette frange de la population et la mère-patrie, à travers la restructuration des institutions concernées, de manière à prévenir le chevauchement de leurs attributions respectives et l’éparpillement des intervenants et afin d’assurer leur adaptation aux nouveaux besoins de cette communauté.

Dans ce cadre, le CCME a fait part de sa haute considération de l’orientation du roi «au gouvernement pour qu’il procède à la restructuration de ce cadre institutionnel autour de deux entités clés (...), la première est le Conseil de la Communauté marocaine à l’Étranger qui, en tant qu’institution constitutionnelle autonome, qui doit assumer pleinement son rôle de cadre de réflexion et de force de proposition et refléter la représentativité des différentes composantes de cette communauté», en plus de l’appel du souverain à diligenter l’adoption de la nouvelle loi relative au Conseil, dans la perspective de son installation dans les meilleurs délais, conformément aux à l’article 163 de la Constitution.

Le Conseil salue aussi la création de «la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger», qui deviendra le bras opérationnel de la politique publique en la matière, et qui sera chargée d’agréger les attributions actuellement dispersées entre une multitude d’acteurs, de coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale dédiée aux MRE.

En outre, cette nouvelle structure assurera la gestion du «Mécanisme national de mobilisation des compétences des Marocains résidant à l’étranger», inscrit en tête des missions dévolues à la Fondation, en vue d’ouvrir la voie aux compétences et aux expertises marocaines installées à l’étranger et d’accompagner les porteurs d’initiatives et de projets, à la faveur de l’implication des départements ministériels concernés et des différents acteurs, pour donner une forte impulsion à l’encadrement linguistique, culturel et religieux des membres de la communauté, toutes générations confondues, sachant que les domaines culturel et religieux arrivent en tête des priorités politiques publiques liées aux Marocains du monde.

Pour ce qui est des défis majeurs que cette instance devra relever, telles la simplification et la numérisation des procédures administratives et judiciaires à l’intention de la communauté marocaine établie à l’étranger, le CCME salue la bienveillance du roi d’ouvrir de nouvelles perspectives aux membres de la Communauté qui sont désireux d’investir dans leur pays.

Par ailleurs, le CCME réitère sa pleine disposition et mobilisation pour contribuer à la mise en œuvre optimale de l’ensemble des orientations royales contenues dans le discours.