Bank of Africa installe une première succursale à Casablanca Finance City

Le groupe Bank of Africa (BOA) a renforcé son réseau en inaugurant la première succursale bancaire au sein de Casablanca Finance City (CFC), consolidant ainsi sa présence au cœur du principal hub financier africain.

Située au cœur de la zone CFC, la nouvelle succursale Bank of Africa CFC se positionne comme un espace de services multi-marchés, dédié à répondre aux besoins diversifiés des particuliers, des professionnels et des entreprises et conçu pour offrir un service de qualité et de proximité, avec un espace privé et des conseillers dédiés pour un accompagnement personnalisé, indique le groupe dans un communiqué.

L'ouverture de cette succursale à CFC marque une étape importante dans la stratégie d’expansion de BOA, renforçant ainsi son engagement à fournir des solutions bancaires d’excellence. Grâce à ses équipes qualifiées, l’agence met l’accent sur l’accompagnement quotidien des clients, offrant une expertise pointue pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Pour célébrer cette ouverture, des offres spéciales sont exclusivement réservées aux nouveaux clients. A travers cette nouvelle ouverture, Bank of Africa souligne l’importance stratégique de CFC dans l’échiquier financier national et continental, et confirme son rôle d’acteur clé dans l'accompagnement des entreprises et des particuliers dans un environnement en constante évolution.