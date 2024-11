Sahara : L’Algérie impose des sanctions économiques à la France

Ripostant à la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par la France, l’Algérie s’oriente de plus en plus vers des sanctions économiques contre Paris. Révélé par Le Figaro, un document non authentifié fait référence à une directive de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (ABEF). L’été dernier, le ministre algérien des Affaires étrangères a déjà fait planer la menace.