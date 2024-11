Agadir : Le 20e Festival international cinéma et migrations, du 11 au 16 novembre 2024

Le 20e Festival international cinéma et migrations se tiendra du 11 au 16 novembre à Agadir, avec la projection en avant première mondiale de films produits au cours de cette année.

En lice pour la compétition officielle, huit longs métrages et dix courts métrages ayant pour thème le phénomène des migrations, a indiqué l’association Al Moubadara Attakafiya dans un communiqué, soulignant que le festival célèbre la magie du cinéma dans toute sa splendeur et promet à ses invités et à son public une programmation riche et variée, comportant des projections de films hors compétitions, des rencontres artistiques et culturelles, des ateliers thématiques et des conférences sur des thèmes divers.

L’évaluation des œuvres cinématographiques en compétition est dévolue à un jury international pour les longs métrages présidé par le réalisateur, producteur et écrivain franco-marocain Moumen Smihi, a ajouté la même source.

Les autres membres du jury sont la maroco-canadienne Houda Rihani, le réalisateur, scénariste et écrivain marocain Saad Chraibi, le producteur tunisien et expert en industrie cinématographique Taoufiq Guiga, le réalisateur maroco-hollandais Chaouki El Oufir et le réalisateur, professeur et écrivain marocain Abdellah Abou Aouad, a-t-on précisé.

Pour ce qui est des courts métrages, ils seront évalués par un jury présidé par le réalisateur, producteur et scénariste marocain Adil El Fadili, l’actrice marocaine Khadija Sakarine, la comédienne franco-marocaine Mounia Magueri, l’auteur, compositeur, directeur artistique et musicien français Joël Pellegrini, et le chercheur en cinéma Mohammed Belghouate, relève le communiqué.

Il note également que, dans le cadre de la cérémonie d’ouverture, un hommage posthume sera rendu à la grande actrice, icône de l’audiovisuel marocain, feue Naima El Mechrqui, au réalisateur marocain Ahmed Maanouni et à l’actrice maroco-canadienne Houda Rihani.

Les cérémonies d’ouverture et de clôture du festival seront organisées au sein de l'espace historique de La Medina d'Agadir, alors que les projections des films seront ouvertes, gracieusement, au public, à la salle de cinéma Sahara sise au quartier Talborjt.

Cette 20e édition est organisée en partenariat et en collaboration avec la wilaya de Souss-Massa, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, la région Souss-Massa, le Conseil préfectoral d’Agadir, la Collectivité territoriale de la ville, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), le Centre cinématographique marocain (CCM), ainsi que d’autres partenaires institutionnels publics et privés.