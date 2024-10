UM6P : Le College of Computing de Rabat ouvre une branche de cybersécurité

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a ouvert une branche dédiée à la cybersécurité, au sein du College of Computing de Rabat. Ouvert sous concours d’entrée en juin 2025, ce programme de trois ans est accessible aux étudiants de niveau Bac+2/Bac+3, notamment ceux issus des classes préparatoires et des licences. L’objectif est de répondre à la demande croissante en experts du domaine, au Maroc et à travers le monde. Il s’agit, dans ce sens, de «se positionner comme un centre d’excellence en cybersécurité en Afrique», selon un communiqué de l’UM6P.

«Les étudiants peuvent intégrer le College of Computing soit après le baccalauréat, soit directement en troisième année, et doivent passer par le même processus de sélection pour les deux campus», souligne la même source, ajoutant que ce nouveau cursus complète «l’offre existante en intelligence artificielle et le machine learning».

Président du comité de pilotage du College of Computing, le professeur Rachid Guerraoui souligne que l’ouverture de cette nouvelle branche à Rabat réaffirme un engagement à «développer les compétences dans des domaines numériques stratégiques, tels que la cybersécurité». «Cette expansion s’inscrit dans notre vision de créer deux pôles d’excellence en informatique : l’intelligence artificielle et le machine learning à Benguerir, et la cybersécurité à Rabat», a-t-il ajouté.

L’UM6P College of Computing a pour mission de «former la nouvelle génération de leaders en sciences du numérique». Comptant 32 professeurs, 91 doctorants et 239 étudiants, il propose des diplômes d’ingénieur et de docteur en informatique «à travers des programmes d’études alliant fondamentaux théoriques et innovations technologiques, en adéquation avec les besoins de l’industrie».