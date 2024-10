Marrakech Air Show 2024 : Des protocoles d’accord renforcent l’intégration du secteur aéronautique

Quatre protocoles d’accord ont été signés, jeudi à Marrakech, entre l’Etat marocain et des entreprises aéronautiques portant, sur des projets d’investissements industriels visant le développement du sourcing de l’avionneur Boeing auprès des acteurs aéronautiques marocains, et ce, en marge de la septième édition du Marrakech air show (MAS 2024).

Inscrits dans le cadre de l’écosystème Boeing, ces projets permettront le développement de nouveaux métiers et de nouvelles capabilités dans la chaîne de valeur aéronautique locale, répondant ainsi à la stratégie du Maroc pour améliorer taux d’intégration locale du secteur.

Le premier protocole est conclu entre l’Etat marocain et la société Structural aerospace Morocco (SAM), filiale du groupe aéronautique Avia Group Industries SAS, et paraphé par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, et le président de la société SAM.

Ce protocole porte sur l’extension du site de production actuel de la société à l’aéropole Nouaceur, par la mise en place d’une unité industrielle dédiée à la fabrication et l’assemblage des aérostructures, destinées au secteur aéronautique. D’un montant d’investissement prévisionnel de 75 MDH (première phase), ce projet permettra la création de 200 emplois à terme.

Le deuxième projet d’investissement concerne la création d’une unité de production du groupe allemand MASTERFLEX SE à Casablanca, qui sera spécialisée dans la fabrication de gaines flexibles au Maroc destinées au secteur aéronautique. Signé par Ryad Mezzour, Ali Seddiki, et le DG de la société, cet accord prévoit un investissement prévisionnel de 2,5 millions d'euros, avec la création de 70 emplois à terme.

Un troisième protocole d’accord a été paraphé par Mezzour et Seddiki, et le représentant de la société TRELLEBORG, leader mondial des solutions polymères techniques, pour la création d’une unité industrielle à Midparc, spécialisée dans la fabrication de systèmes d’étanchéité pour le secteur aéronautique. Avec un investissement 11 millions d'euros, il permettra la création de 150 emplois à terme.

Enfin, le quatrième protocole d’accord a été conclu entre l’Etat marocain, représenté par Mezzour, et la société Composite industrie Maroc (CIM), relatif à l’extension du site d’activité de cette dernière, à travers la mise en place d’une unité spécialisée dans la fabrication de Matelas d’isolation thermo-acoustiques et de systèmes d’étanchéité. Le montant d’investissement est de 216 MDH avec à la clé la création de 648 emplois.

CIM est une filiale du Groupe Hutchinson, spécialisée dans la conception, la qualification et la production de produits composites et les matelas d’isolation thermo-acoustiques destinés aux marchés de l’aéronautique et de la défense.

Dans une déclaration à la presse, le ministre Mezzour a fait savoir que ces investissements permettront la création de plus de 1 000 emplois supplémentaires dans des domaines techniques de pointe par des investisseurs issus de quatre pays différents à savoir, les Etats-Unis, la Suède, le Canada et la France.