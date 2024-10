Inondations en Espagne : Mohammed VI exprime ses condoléances à Felipe VI et à Pedro Sánchez

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux souverains d’Espagne, le roi Felipe VI et la reine Letizia, suite aux inondations survenues dans la région de Valence.

Dans ce message, Mohammed VI affirme avoir appris avec une profonde émotion la triste nouvelle des inondations ayant touché la région de Valence, provoquant des pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.

Face à de tels événements tragiques, Mohammed VI a également exprimé ses «sentiments de compassion et de solidarité» aux souverains, «ainsi qu’aux familles et proches des sinistrés et à l’ensemble du peuple espagnol ami».

Dans un message séparé, Mohammed VI a par ailleurs exprimé ses condoléances au président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez.