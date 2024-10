Maroc – France : Un partenariat économique «solide» et «tourné vers l’avenir» (Nadia Fettah)

Le partenariat économique entre le Maroc et la France est solide et tourné vers l’avenir, a affirmé, mardi à Rabat, la ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah. «La dynamique positive entre les deux pays témoigne de la vigueur des relations économiques, mais aussi de la volonté commune d’aller encore plus loin», a dit la ministre, à l’ouverture de la rencontre entrepreneuriale Maroc-France dédiée aux secteurs stratégiques d’avenir.

«Nous voulons intensifier nos projets, notamment dans les secteurs d’avenir comme les technologies de l’information, la mobilité durable, l’agro-industrie, et la santé», a poursuivi la ministre, rappelant que la France est déjà un partenaire de premier plan dans des secteurs clés, dont l’automobile, l’aéronautique, l’énergie et les infrastructures.

Ces réussites sectorielles démontrent que «notre partenariat n’est pas seulement un enjeu économique, mais aussi une réussite industrielle qui fait écho à notre ambition commune», a fait valoir Nadia Fettah.

Par ailleurs, la ministre a estimé que la vision des deux parties dépasse les frontières des deux pays. Et soutenir : «Avec la France, nous avons l’opportunité unique de construire ensemble un nouveau modèle de coopération économique, fondé sur la coo-pétition, c’est-à-dire la coopération tout en maintenant une saine compétition».

Nadia Fettah a, parallèlement, rappelé que le Maroc, sous le leadership du roi Mohammed VI, a toujours porté une ambition africaine forte, réaffirmant la ferme conviction que «l’avenir de nos Nations se joue aussi sur le continent africain».

Elle a, dans ce sens, mis en avant les atouts du continent et le potentiel «extraordinaire» des entreprises africaines, jugeant que cette dimension permet au partenariat exemplaire et à la coopération économique gagnant-gagnant entre le Maroc et la France, de s’ériger en tant que modèle de référence pour la construction et le renforcement de l’espace euro-africain, sur des bases solides, saines et pérennes.

Et de rappeler que les échanges commerciaux entre le Maroc et la France ont atteint 163,1 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 2,8% par rapport à 2022 et de 34% par rapport à 2019. La France est le deuxième partenaire commercial du Maroc, représentant 14,2% du total des échanges, et est classée deuxième client (20,3%) et troisième fournisseur (10,6%).

Du côté des investissements directs étrangers (IDE), la France a investi 11,3 MMDH au Maroc en 2023. Par ailleurs, les investissements marocains en France ont atteint un niveau record de 15,1 MMDH en 2023, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année précédente. Par ailleurs, environ 1 300 filiales d’entreprises françaises sont implantées au Maroc, faisant du pays la première destination africaine pour les IDE français.



Co-organisée par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), via le Club des chefs d’entreprises France-Maroc, cette rencontre revêt une importance particulière dans le contexte de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron, sur invitation du Mohammed VI.