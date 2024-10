Murcie: Le Maroc apporte des éclaircissements sur l’agression d’un MRE par un agent de sécurité

Le consulat général du Maroc à Murcie, en Espagne, a réagi à la vidéo montrant un agent de sécurité privée agressant un MRE dans l’enceinte même de la représentation diplomatique. Des sources au sein du consulat expriment leurs «regrets» et parlent d’un «incident isolé» suite à «une altercation entre un agent de sécurité appartenant à une entreprise privée locale et un citoyen marocain».

«Dès qu'elle a eu connaissance de l'incident, la consule générale a pris contact avec l'entreprise concernée pour lui signifier son rejet du comportement inapproprié de l'agent de sécurité, qui viole les règles encadrant le travail des agents de sécurité de cette société qui travaille pour le compte du consulat, ainsi que les directives de s’abstenir de tout recours à la violence verbale et physique contre les usagers, quelles que soient les circonstances et les contextes», précisent les mêmes sources. Et d’ajouter que le consulat a exigé le remplacement de l’agent de sécurité auteur de l’agression. Une mesure confirmée ce samedi par des médias à Murcie.

La police espagnole a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cette affaire. «Le Consulat Général du Royaume du Maroc a exprimé sa pleine coopération avec la police espagnole dans le cadre de cette enquête», soulignent les mêmes sources.