Contes d’horreur marocains #4 : Toulzimt, la voleuse d’enfants du Souss

Selon les mythes populaires locaux, Toulzimt est une fée maléfique qui s’attaque aux enfants et les attire loin de chez eux, en les appelant par leurs noms. En mordant à l’hameçon, les petits sont pris au piège dans un jeu de cache-cache mortel, qui les conduit au cœur des forêts et des montagnes éloignés. Ils deviennent ainsi victimes de Toulzimt et disparaissent à jamais.

Latifa Babas (Traduction Ghita Zine) Par