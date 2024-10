Le Maroc, un «partenaire prioritaire» pour l’Espagne en matière de migration (ministère)

Le Maroc est un «partenaire prioritaire» pour l’Espagne en matière de migration, a affirmé le ministère espagnol de l’Intérieur, soulignant la nécessité de continuer à collaborer avec le royaume pour la promotion d’une migration régulière, ordonnée et sûre.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de la 22e réunion du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, présidée par la secrétaire d’Etat espagnole chargée des migrations, Pilar Cancela Rodriguez et le wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali, le ministère souligne que le secrétaire d’Etat à la sécurité, Rafael Pérez Ruiz a remercié le Maroc pour son «engagement et ses efforts» face à des défis communs tels que le trafic d’êtres humains, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme.

Rafael Pérez a rappelé le travail «crucial» des forces de sécurité marocaines dans ce domaine, notant que l’intervention des agents marocains a permis de neutraliser les appels lancés sur les réseaux sociaux pour organiser des entrées massives en septembre dernier, selon le communiqué.

Le secrétaire d’Etat a également souligné la tendance à la baisse et la réduction des arrivées illégales dans la zone du détroit de Gibraltar, de la mer d’Alboran et des îles Canaries orientales, qui confirment la collaboration du Maroc dans la prévention de la migration irrégulière, indique-t-on. Et d’ajouter que «les statistiques reflètent la pression migratoire sur le continent africain et entre l’Afrique et l’Europe, mais confirment également l’efficacité de notre coopération».

Par ailleurs, relève le communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, la secrétaire d’Etat aux migrations a fait référence à la «collaboration exemplaire» et à la «relation renforcée» entre les deux pays dans ce domaine, mettant l’accent sur les grandes lignes de la politique du gouvernement espagnol en matière d’intégration des migrants.