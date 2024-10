Armes chimiques : Le Maroc tient une Conférence internationale sur l’IA en partenariat avec l’OIAC

En partenariat avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), le Maroc accueillera, du 22 au 24 octobre 2024 à Rabat, la toute première Conférence internationale de grande envergure consacrée au rôle de l’intelligence artificielle (IA) dans l’avancement de la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques (CWC), annonce le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cet événement sera co-présidé par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, et le directeur général de l’OIAC, Fernando Arias. Il réunira plus de 140 participants étrangers, dont des représentants de plus de 40 Etats parties à la Convention pour l’interdiction des armes chimiques, ainsi que des experts internationaux issus des domaines de la science, de l’industrie, de la société civile et du monde académique.

Pendant trois jours, les participants auront l’occasion d’explorer des thèmes variés tels que les applications de l’IA dans la chimie, les défis liés à la gouvernance éthique de l’IA, et son rôle dans la lutte contre le terrorisme chimique. En effet, la conférence offrira une plateforme d’échanges pour examiner les défis et les opportunités que présente l’IA dans le cadre du désarmement et de la sécurité chimiques.

Sa tenue de cet événement au Maroc illustre l’engagement du pays à promouvoir la paix et la sécurité internationales à travers une utilisation responsable des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, dans des domaines cruciaux comme la sécurité chimique et la non-prolifération.

Le Maroc s’est imposé comme un acteur majeur dans la gouvernance de l’IA au niveau international. Premier pays africain et arabe à mettre en œuvre la Recommandation de l’UNESCO sur l’éthique de l’IA, le royaume a également co-sponsorisé les premières résolutions de l’ONU sur l’IA et lancé, en partenariat avec les Etats-Unis, le Groupe des amis de l’intelligence artificielle pour le développement durable. Ce groupe vise à mobiliser les efforts pour accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), où l’IA, alliée à la chimie, pourrait jouer un rôle clé.

Créée en 1997 pour mettre en œuvre la Convention sur les armes chimiques, l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques œuvre pour un monde exempt d’armes chimiques. Avec 193 Etats membres, l’OIAC a reçu le Prix Nobel de la Paix en 2013 pour ses efforts en matière de désarmement. Aujourd’hui, elle continue de jouer un rôle central pour prévenir la réémergence des armes chimiques et promouvoir une utilisation pacifique de la chimie.