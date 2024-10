Plus de 10 000 participants attendus au Marathon international de Casablanca

La 15e édition du Marathon international de Casablanca, prévue le 27 octobre 2024, ambitionne de dépasser les 10 000 participants, ont souligné les organisateurs lors d’un point de presse tenu mardi à Casablanca.

Cette édition prévoit un marathon de 42 km, un semi-marathon (21 km) et une course de 10 km, avec comme point de départ et d’arrivée la Place Mohammed V et des parcours revisités. A cela s'ajoute le kids run pour les plus jeunes, le 26 octobre au Parc de la Ligue arabe.

Organisée par Casablanca Events & Animation, sous l'égide de la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et la commune de Casablanca, et en partenariat avec la Fédération royale marocaine d’athlétisme, la région de Casablanca-Settat, l’Académie régionale d’éducation et de formation de Casablanca-Settat et l'Université Hassan II de Casablanca, cette édition apporte son lot de nouveautés, selon les organisateurs, avec le doublement des primes d'arrivée, allant jusqu'à 120 000 dirhams, en plus de bonus visant à encourager les performances exceptionnelles (allant jusqu'à 200 000 dirhams).

«La 15e édition du Marathon de Casablanca se distingue par de nouveaux parcours soigneusement étudiés. Grâce à la collaboration de toutes les parties prenantes impliquées dans l’organisation, nous avons choisi des itinéraires optimaux qui reflètent la beauté des grandes avenues de la ville», a indiqué Ahmed Tanani, expert des courses sur route.

«Nous avons également veillé à ce que les parcours empruntent des rues emblématiques afin d’offrir aux coureurs une expérience optimale. Nous sommes convaincus que cette édition sera mémorable», a-t-il souligné, dans une déclaration à la presse à cette occasion.

Le Village du marathon sera installé à la Place Rachidi du 18 au 26 octobre, accueillant les participants qui souhaitent s’inscrire à l’une des épreuves programmées pour cette 15e édition ou retirer leurs dossards. Pour plus de proximité d’autres points d’inscription seront déployés, selon les organisateurs.

Ce village comprendra aussi un espace expo réservé aux partenaires, des zones dédiées au bien-être et à la restauration, ainsi que des animations et activités parallèles.