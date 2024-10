Essaouira : L’ONEE met en service le parc éolien de Jbel Lahdid

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a récemment mis en service le parc éolien Jbel Lahdid de 270 MW, dans la province d’Essaouira. Ainsi, la capacité totale en énergie renouvelable du Maroc atteint 5 440 MW, dont 2 400 MW d’origine éolienne, soit 45% de la capacité de production nationale. En effet, l’initiative s’inscrit dans le cadre de l’accélération du chantier des énergies renouvelables, à même de consolider la souveraineté énergétique du pays, conformément aux directives royales dans ce sens.

Directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane souligne que «grâce à la mise en service du parc éolien Jbel Lahdid, nous marquons une nouvelle étape dans notre engagement à renforcer l’indépendance énergétique du Royaume et à soutenir la lutte contre le changement climatique». «Notre pays continue d’avancer à grande vitesse vers l’atteinte de l’objectif ambitieux de 52% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique et ce, bien avant 2030», a-t-il ajouté.

Longeant la route nationale Essaouira – Safi, ce parc éolien s’étale sur trois crêtes. Equipé de 54 turbines de 5 MW chacune, dont plusieurs composantes ont été fabriquées au Maroc, il devra produire environ 952 GWh par an, soit la consommation électrique d’une ville de 1,2 millions d’habitants, comme Marrakech, Fès ou encore Tanger, souligne un communiqué. Selon la même source, il s’agit d’une réduction des émissions de CO2 de 580 000 tonnes par an.

Par ailleurs, le parc éolien a permis «l’ouverture de plusieurs accès routiers d’une longueur de 74 km, connectant plus de 14 communes rurales ainsi que la création de plus de 500 emplois directs, contribuant ainsi au développement socio-économique de la région». Fruit d’un partenariat public privé avec les sociétés Nareva Holding et Enel Green Power, ce projet représente un investissement global d’environ 3,25 milliards de dirhams (MMDH).

Dans ce cadre, l’ONEE a mobilisé un financement concessionnel auprès des institutions internationales (KfW et BEI) et de l’Union Européenne.