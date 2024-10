Semaines marocaines à Strasbourg : Le patrimoine du Maroc célébré du 14 octobre au 11 décembre

Les Semaines marocaines à Strasbourg, une manifestation culturelle d’envergure qui promeut la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Maroc, se tiendront du 14 octobre au 11 décembre prochain, apprend-on auprès des organisateurs. Tenu conjointement par le consulat général du royaume et l’Alliance française Strasbourg-Europe, sous le thème «La part de l’Autre», cet événement est le premier temps fort de la saison culturelle 2024-2025 de l’Alliance.

«A l’heure où les premiers frimas menacent et où l’automne assombrit nos jours, rien de tel qu’une destination ensoleillée pour trouver le réconfort, entre l'Atlantique et l'Afrique : Le Maroc», écrit l’Alliance dans une note de présentation. «Ce nouveau voyage mené sous les auspices de la réflexion sur le déracinement et l'inscription de l’autre dans la communauté, tient en un mot : la transe», ajoute-t-on.

Grâce à une programmation riche et diversifiée, le public alsacien s’apprête ainsi à vibrer aux couleurs et aux rythmes du Maroc et de son patrimoine culturel, via plusieurs de ses composantes allant de l’histoire de l’art à la musique traditionnelle, notamment le Malhoun et Gnaoua, en passant par l’artisanat, la création littéraire et le cinéma.

Cette programmation mettra en œuvre les performances artistiques d’une pléiade d’artistes marocains, dont ceux issus de la communauté marocaine résidant dans la région française du Grand Est, selon la même source.

Le lancement de cette manifestation intervient également suite à la désignation par l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), de la ville de Rabat comme capitale mondiale du livre pour l’année 2026, souligne-t-on.

Le programme inclut, entre autres, une exposition sur «Les Textures de la transe : les imaginaires des Gnaouas», ainsi que deux conférences intitulées «Les Parures en or du Maroc, Histoire de femmes, de symboles et d’amour» et «Les Gnawas au carrefour des imaginaires». Les invités seront également conviés à des rencontres littéraires et la projection de films dont «Coup de Tampon», en présence de son réalisateur Rachid El Ouali.

Les soirées des Semaines marocaines à Strasbourg seront agrémentées de concerts de musique notamment arabo-andalouse (Al-Ala), judéo-arabe (Matrouz) et Gnawa avec Maalem Hamid Dkaki.