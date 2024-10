Signature de deux accords de partenariat entre la DGSN et Bank Al-Maghrib

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et Bank Al-Maghrib (BAM) ont signé, lundi à Rabat, deux accords portant respectivement sur l’habilitation pour l’exploitation des fonctionnalités techniques de la CNIE et sur la sécurité des sites et l’escorte des convois de fonds.

La conclusion de ces deux accords, signés successivement en conformité avec les dispositions de la loi 04.20 relative à la Carte nationale d’Identité électronique et de la loi 40.17 portant Statut de Bank Al-Maghrib, vient consolider le cadre de partenariat entre les deux organismes, indique un communiqué conjoint.

Le premier accord, intitulé «Protocole d’Accord pour l’habilitation de Bank Al-Maghrib à l’exploitation des fonctionnalité techniques de la CNIE», s’inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes de vérification d’identité pour favoriser la simplification des procédures et la digitalisation des services et pour lutter contre la fraude à l’identité, souligne la même source.

Il vise à mettre les services du tiers de confiance national, développés par la DGSN à la disposition de Bank Al-Maghrib, lui permettant de s’assurer de l’identité de ses usagers et lire leurs données identitaires automatiquement à partir de leurs CNIE, avec leur consentement, au sein des locaux de BAM ou à distance au niveau de ses services en ligne.

Le deuxième accord, intitulé «Convention de Partenariat dans le domaine de la sécurité des sites et des convois de fonds», vise quant à lui la formalisation de la coopération déjà existante entre la DGSN et Bank Al-Maghrib dans le domaine de la sécurité des sites de cet établissement et l’escorte des convois de fonds et de valeurs, ainsi que le renforcement de cette coopération à travers, notamment, l’organisation périodiquement d'actions de sensibilisation et d'exercices de simulation.