Le double questionnaire a permis de réduire le coût du RGPH de 453 MDH (HCP)

L’approche du double questionnaire adoptée pour la collecte des données auprès des ménages dans le cadre du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) a permis de réduire le coût du recensement de 453 millions dirhams (MDH), a indiqué, jeudi à Rabat, le Haut-Commissaire au plan (HCP), Ahmed Lahlimi Alami.

Cette nouvelle approche, qui a permis de fournir des données sur l’ensemble des unités territoriales, des quartiers et douars, et avec la même précision que si un seul long questionnaire avait été adopté pour toute la population, a été appréciée par les ménages, a fait savoir Ahmed Lahlimi lors d’un point de presse à l’occasion de la fin de cette opération.

Le premier questionnaire comprenait des questions liées aux structures démographiques et aux phénomènes rares comme la migration internationale et la mortalité, alors que le second questionnaire, détaillé, comprenait, en plus de ce qui précède, des questions sur de nouveaux sujets notamment la protection sociale, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et l’environnement.

En outre, le Haut-Commissaire au Plan est revenu sur le budget global alloué au RGPH (1,46 milliard de dirhams) qui a été réparti sur les travaux cartographiques et cartographie des établissements économiques avec une part de 19,3%, les dépenses liées aux ressources humaines durant les étapes de la formation et de la collecte des données (54,7%), l’acquisition des tablettes électroniques (10%), les équipements et les systèmes d’information (2%), la campagne de communication (1%) et les diverses dépenses (13%).

Il a, dans ce sens, précisé que les résultats des travaux cartographiques seront exploités sur dix ans et les tablettes seront réutilisées, durant les cinq prochaines années, par le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, dans le cadre du projet de l’école numérique.

L’opération de collecte des données auprès des ménages dans le cadre du septième RGPH s’est achevée lundi dernier à minuit. Les données recueillies dans le cadre de cette opération ont été centralisées et sécurisées en forme numérique au Centre de gestion des données mis en place par le HCP à cet effet, et leur exploitation a déjà commencé.