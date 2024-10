Éliminatoires CAN-2025: Walid Regragui dévoile sa liste face à la République centrafricaine

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Walid Regragui, a dévoilé, jeudi, la liste des 25 joueurs retenus pour disputer les deux prochains matchs face à la République centrafricaine, respectivement, les 12 et 15 octobre au stade d’Honneur à Oujda pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025. Le Maroc, déjà qualifié en sa qualité de pays hôte, est logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho.

Lors de ses deux premières rencontres dans le cadre de ces éliminatoires, l’équipe nationale a battu le Gabon (4-1) et le Lesotho (1-0).



Voici la liste des joueurs retenus:

— Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), Salaheddine Chihab (Maghreb Fès).

— Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Nayef Aguerd (Real Sociedad/Espagne), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Jamal Harkass (Wydad Casablanca).

— Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Panathinaikos/Grèce), Reda Belahyane (Hellas Vérone/Italie).

— Attaquants : Ilias Akhomach (Villareal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Osame Sahraoui (Lille/France).