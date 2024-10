Coupe du monde du Wingfoil Dakhla 2024 : L’Américain Cash Berzolla remporte le titre

L'Américain Cash Berzolla a remporté le titre de la 3e édition de la Coupe du monde du Wingfoil «Global Wingsports Association (GWA) 2024» qui se tient à Dakhla jusqu'au 6 octobre, devant son compatriote Otis Buckingham.



Berzolla s'est imposé lors de cette compétition, organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, avec un score de 18,96 contre 16,50 pour Buckingham. La 3e position est revenue au Britannique Leon Schiel avec 15,20 points, après sa victoire face au Brésilien Vinnicius Martins (13,16).

Dans une déclaration à la MAP, Cash Berzolla a indiqué que son sacre est dû essentiellement aux conditions climatiques favorables, exprimant sa satisfaction des beaux moments vécus dans la ville de Dakhla, qu'il visite pour la deuxième fois.

Son compatriote Otis Buckingham a, pour sa part, souligné que c'est sa première visite à Dakhla, une ville agréable qui se caractérise par son patrimoine culturel et l'accueil chaleureux par ses habitants.

Le Marocain Hamouda Houine est arrivé 3e à l'issue de la 8e série du premier tour (5,12) derrière le Néerlandais Chucho Nonnot (10,03) et le Français Malo Guenole, 1er avec un score de 16,80.

Axé sur le développement socio-sportif et touristique de la région et du Maroc, cet événement, qui connaît la participation de 70 riders de 17 pays, prouve, d'année en année, sa place et sa notoriété en tant que rendez-vous incontournable pour le surf, le kitesurf et le wingfoil.