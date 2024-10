Hammouchi reçoit le Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord

Le Directeur Général de la Sûreté Nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abellatif Hammouchi, a reçu, mercredi, le Vice-Amiral Edward Ahlgren, Conseiller militaire supérieur britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en visite de travail au Royaume du Maroc.

Cette rencontre s’est déroulée au siège de la DGST à Rabat, en présence de l’ambassadeur britannique, M. Simon Martin, de l’officier de liaison de la police antiterroriste à l’ambassade de la Grande Bretagne à Rabat, d’attachés militaires et de sécuritaires, ainsi que de cadres supérieurs des différents services centraux de la DGSN et de la DGST.

Selon un communiqué du Pôle DGSN-DGST, les discussions bilatérales ont été l’occasion de passer en revue les défis et menaces sécuritaires aux niveaux régional et international, y compris les risques que représentent les réseaux de migration illégale et leurs accointances avec les différentes formes de crime organisé transnational.

Ces entretiens ont également porté sur la promotion de la coopération bilatérale au sujet des grands événements sécuritaires et des formes de coordination possibles à même d’assurer la réussite de l’organisation des manifestations sportives et sécuritaires mondiales, notamment à la lumière de l’organisation au Maroc des travaux de la 93è session de l’Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), prévue en 2025 à Marrakech, de la CAN 2025 et de la Coupe du monde en 2030, ainsi que de l’UEFA EURO au Royaume-Uni et en République d’Irlande, en 2028.

Dans la même veine, M. Hammouchi a examiné avec le Conseiller militaire supérieur britannique les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines scientifique et technique liés aux questions de sécurité, notamment celles en rapport avec les explosifs.

A ce propos, les deux parties ont exprimé leur ferme volonté d’imprimer un plus grand dynamisme à cette coopération de telle sorte à renforcer le partenariat sécuritaire et stratégique entre les deux pays.