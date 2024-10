Sahara : Washington appuie l’initiative marocaine d’autonomie, une solution «sérieuse, crédible et réaliste»

Les Etats-Unis ont réaffirmé, mardi, leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, en tant que solution «sérieuse, crédible et réaliste» au différend régional autour du Sahara.

«Les Etats-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste», a indiqué le porte-parole du Département d’Etat américain dans un communiqué diffusé à l’issue de l’entretien tenu, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Les deux parties ont, par ailleurs, fait part de leur «soutien» à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara, mené sous l’égide des Nations Unies, afin de parvenir «sans plus tarder» à une solution politique durable.