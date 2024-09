Sahara : Les Pays-Bas réitèrent leur soutien au plan marocain d’autonomie

Les Pays-Bas ont réitéré, jeudi à New York (Etats-Unis), leur position en faveur du plan marocain d’autonomie, le qualifiant de contribution «très sérieuse et crédible» au processus politique mené par les Nations unies. «Les Pays-Bas considèrent le plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme une contribution très sérieuse et crédible au processus politique mené par les Nations unies», pour résoudre le conflit autour du Sahara, a déclaré à la presse le ministre des Affaires étrangères néerlandais, Caspar Veldkamp.

Soulignant «l’importance de la stabilité régionale», Caspar Veldkamp a renouvelé la position de son pays en soutien aux efforts de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, pour «poursuivre un processus politique visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies».

Le ministre s’est, par ailleurs, réjoui des relations «très solides et très élargies» avec le Maroc, qui couvrent un grand nombre de sujets allant du commerce à la sécurité, et de la lutte contre le terrorisme à la question migratoire.

Le rôle du Maroc en tant que «partenaire très stable dans la région est crucial à cet égard», a dit le chef de la diplomatie néerlandaise, ajoutant que son pays apprécie le «partenariat stratégique» avec le Maroc, et se réjouit de «voir cette coopération s’approfondir et s’élargir encore plus à l’avenir».

Caspar Veldkamp a souligné que les relations entre les deux pays s’inscrivent dans un contexte plus large entre le Maroc et l’Union européenne, affirmant que le royaume est «un voisin très important de l’Europe».