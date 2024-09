Indice mondial de l’innovation 2024 : Le Maroc gagne quatre places et se classe 66e

Le Maroc a gagné 4 places dans l’Indice mondial de l’innovation (GII) en se classant 66e sur les 133 économies évaluées dans l’édition 2024 du GII, publiée jeudi par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), indique le ministère de l’Industrie et du Commerce.

«Selon cet indice, le Maroc enregistre une performance exceptionnelle en arrivant en tête du classement pour l’indicateur relatif aux dépôts des dessins et modèles industriels par origine et par PIB», fait savoir le ministère dans un communiqué. En effet, le royaume s’illustre particulièrement dans la composante des actifs immatériels (11e mondial)

Outre son classement à la première position pour les dépôts des dessins et modèles par origine et par PIB, le Maroc occupe la 30ème position pour les dépôts de marques par origine et par PIB et 59e en ce qui concerne les demandes de brevet déposées selon le Traité de coopération en matière de brevets (PCT), par origine et par PIB.

Selon le GII 2024, l’économie marocaine fait preuve de capacité à transformer les investissements en innovation en produits et services de haute performance, se classant 47e en matière de résultats d’innovation, avec une progression de huit places par rapport à l’édition précédente. S’agissant de ses groupes économiques et régionaux, le Maroc est 6e sur les 38 pays à revenu intermédiaire inférieur et 9e sur 18 les nations de la région MENA.

L’Indice mondial de l'innovation est à sa 17e édition. Cette publication constitue une référence incontournable pour évaluer la performance des écosystèmes d’innovation à l’échelle mondiale à travers une analyse quantitative et qualitative de plusieurs indicateurs couvrant les principaux aspects de l’innovation (institutions, capital humain et recherche, infrastructure, sophistication des affaires, produits de la connaissance & de la technologie et produits de la créativité).