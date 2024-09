Abdellatif Hammouchi effectue une visite de travail en Turquie

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, effectue, du 19 au 21 septembre, une visite de travail en Turquie, dans le cadre des efforts déployés en vue de renforcer la coopération sécuritaire bilatérale et l’échange des expertises liées aux nouveautés technologiques et aux innovations scientifiques dans le domaine sécuritaire.

Lors de cette visite, qui intervient sur invitation officielle des autorités turques, le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire a rencontré le vice-ministre turc de l’Intérieur, Munir Karaloglu, ainsi que le directeur général des renseignements, Selami Yildiz, indique un communiqué du pôle de la DGSN et de la DGST.

Ces entretiens ont été l’occasion de passer en revue les différentes questions sécuritaires d’un intérêt commun, les niveaux de coopération existant entre les deux pays dans le domaine sécuritaire, ainsi que les moyens de promouvoir cette coopération dans l'objectif de garantir la sécurité et la stabilité et de neutraliser les menaces et les défis sécuritaires communs.

Selon le communiqué, ces rencontres bilatérales ont été marquées par la convergence des vues et la volonté commune de consolider les mécanismes de coopération sécuritaire entre les deux pays et de partager les expertises et expériences dans les différentes spécialités sécuritaires, à la hauteur des relations distinguées entre le Maroc et la Turquie.

Ces entretiens sécuritaires bilatéraux ont été tenus à l’occasion de la visite qu’effectue le directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire à l’exposition internationale d’équipements de sécurité intérieure (IGEF24), qu’accueille Ankara du 19 au 21 courant.