Le Maroc élu au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l'énergie atomique

La 68e session ordinaire de la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a élu par acclamation, jeudi à Vienne, le Maroc en tant que membre du Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour la période 2024-2026. L’élection par acclamation du royaume, au nom de l’Afrique, au sein de cet important organe décisionnel de l’AIEA, témoigne de la confiance de la communauté internationale à l'endroit du Maroc, en tant qu’acteur de paix, de dialogue et de consensus.

Dans sa déclaration à cette occasion, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane, a souligné l’engagement constant du Maroc qui a fait de la coopération Sud-Sud, sous la conduite éclairée du roi Mohammed VI, un axe fondamental de sa politique étrangère et une priorité dans les enceintes multilatérales, particulièrement au service du continent africain.

Le Maroc, qui a assuré la présidence de la 64e session de la Conférence générale de l’AIEA en 2020, poursuivra, durant son mandat au Conseil des gouverneurs, les efforts visant à promouvoir le dialogue, la négociation et la recherche du consensus en tant que paramètres fondamentaux pour le renforcement du multilatéralisme et la promotion du désarmement et la non-prolifération nucléaires, a-t-il assuré.

Constitué de 35 payes membres, le Conseil des gouverneurs est l’un des deux organes exécutifs de l'AIEA, au côté de la Conférence de Générale, et dont le mandat est d’adopter des décisions relatives au fonctionnement et à la politique de l'Agence.