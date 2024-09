Espagne : André Azoulay reçoit la Grande croix de l’ordre d’Alphonse X le sage

Le conseiller du roi Mohammed VI, André Azoulay, a reçu, mercredi à Madrid, la Grande croix de l’ordre d’Alphonse X le sage, l’une des distinctions les plus prestigieuses et les plus symboliques de l’Espagne, des mains du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares.

«André Azoulay a travaillé inlassablement toute sa vie pour faire de son pays, le Maroc, une référence mondiale en matière de coexistence et de dialogue dans le respect de la richesse de toutes nos diversités», a déclaré Albares, en recevant le conseiller royal au Palais Viana, siège historique de la diplomatie espagnole.

Au cours de cette cérémonie, Albares a souligné qu’avec cette distinction, le gouvernement espagnol salue et reconnaît «l’extraordinaire contribution qu’André Azoulay a apportée depuis plus de 30 ans au renforcement et à l’approfondissement des relations maroco-espagnoles en faisant appel non seulement à la géographie ou à la diplomatie mais aussi en puisant de façon permanente dans ce que nos deux pays ont en partage dans l’Histoire, la culture et l’éducation».

«Aujourd’hui, dans un contexte international aussi tourmenté, la distinction décernée à André Azoulay est une manifestation de notre engagement en faveur du dialogue et de la coexistence autour de la Méditerranée qui nous unit et qui est le berceau de nos civilisations», a-t-il ajouté.

Rappelant que c’est «grâce au travail d’Alfonse X de Castille, le Roi Sage, que le savoir et la civilisation arabo-musulmane sont entrés en Europe», le chef de la diplomatie espagnole a mis en relief la place, le caractère pionnier et la dimension visionnaire de «l’École des Traducteurs de Tolède qui fut un espace de rencontre privilégié pour les Chrétiens, les Juifs et les Musulmans».



Le ministre espagnol des Affaires étrangères a conclu à l’adresse d’André Azoulay, qui a œuvré pour faire en sorte que Séville et Essaouira prolongent et incarnent ensemble «une nouvelle version de ce Tolède du Roi Alphonse X où Musulmans, Juifs, Chrétiens et tous les autres vivaient ensemble et dans le respect de la richesse de toutes nos diversités».