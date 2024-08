Maroc : Record de 10 millions (+15%) d'arrivées touristiques à fin juillet (DEPF)

Les arrivées touristiques au Maroc ont atteint un nouveau record de dix millions de personnes à fin juillet 2024, en hausse de 15% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Economie et des finances. «La destination Maroc a accueilli durant le mois de juillet 2024 un nombre record d'arrivées, soit 2,6 millions d'arrivées, en accroissement de 20%. Au terme des sept premiers mois de 2024, un nouveau record a été enregistré pour cette période de l'année, avec dix millions de touristes arrivés au Royaume, représentant une hausse de 15%», indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Pour ce qui est des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement classés, elles se sont consolidées de 8,4% à fin juin 2024, pour atteindre 12,7 millions de nuitées, fait savoir la même source, précisant que cette évolution recouvre une hausse notable de 13,1% à 7,2 millions au T2-2024.

S'agissant des recettes touristiques, elles ont clôturé le deuxième trimestre 2024 sur une dynamique de +9,4%, portant leur croissance à 2,3% à fin juin dernier, après un retrait de 4,2% à fin mars 2024 et un raffermissement de 69,2% un an auparavant.