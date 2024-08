CAN 2025 : Walid Regragui dévoile la liste des joueurs pour les matchs face au Gabon et au Lesotho

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Walid Regragui a dévoilé, ce jeudi, la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les prochains matches face au Gabon et au Lesotho, respectivement, les 6 et 9 septembre au Grand stade d’Agadir, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) prévue au Maroc.

A l’issue du tirage au sort, le Maroc, déjà qualifié en sa qualité de pays hôte, a été logé dans le groupe B aux côtés du Gabon, de la Centrafrique et du Lesotho. La phase finale de la CAN 2025 aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

La liste des joueurs retenus :

Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), El Mehdi Benabid (AS FAR)

Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Yunis Abdelhamid (Saint-Etienne/France), Achraf Dari (Al Ahly/Egypte), Nayef Aguerd (Westham United/Angleterre), Zakaria El Ouahdi (Genk/Belgique), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Adam Aznou (Bayern Munich/Allemagne)

Milieux de terrain : Sofyan Amrabat (Fiorentina/Italie), Amir Richardson (Fiorentina/Italie), Bilal El Khannous (Genk/Belgique), Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Oussama Targhaline (Le Havre/France), Azzeddine Ounahi (Olympique Marseille/France)

Attaquants : Hakim Ziyech (Galatasaray/Turquie), Ilias Akhoumach (Villareal CF/Espagne), Amine Adli (Leverkusen/Allemagne), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/Grèce), Youssef En-nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Iliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne)