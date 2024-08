Tétouan : Ouverture de la 12e édition du festival Voix de Femmes

La 12e édition du festival Voix de Femmes a été ouverte, jeudi soir au théâtre espagnol de Tétouan, en présence notamment de la ministre de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar.

En ouverture, un hommage a été rendu à la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, à la présidente du conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rkya Alaoui, à la journaliste Zoubaida Fathi et à la présidente de l'Association Sanade protectrice des personnes âgées et des personnes atteintes de troubles mentaux, Naïma Bouhati, en plus des deux coopératives Vegetaland et Aghssane.

La cérémonie d’ouverture du festival, qui revient cette année après une pause imposée par la pandémie, a également été marquée par un spectacle musical alliant flamenco et musique andalouse, offert par l’artiste marocaine Zainab Afailal et le groupe espagnol Maria Olé Flamenco.

Dans une déclaration à la MAP, Karima Benyaich, présidente de l’association Voix de Femmes, organisatrice de l’événement, a indiqué que cette édition, qui se déroule du 22 au 24 août, vient célébrer la créativité artistique des femmes sous le thème «La femme, partenaire essentiel pour un changement pérenne». Ce thème reflète la vocation du festival à mettre en lumière des artistes féminines locales et internationales de haut niveau, et à véhiculer les valeurs de solidarité, d’ouverture et de tolérance, a-t-elle ajouté.

Le festival, suivant son approche et sa philosophie depuis sa première édition, porte également une attention particulière à l'action sociale, a poursuivi Karima Benyaich, faisant savoir que cette édition sera marquée par l’organisation d’une caravane «Santé Pour Tous» en faveur de plus de 120 bénéficiaires en situation de vulnérabilité, le lancement de plusieurs actions solidaires au profit de femmes détenues au centre pénitentiaire de Tétouan, et une remise de dons au profit des pensionnaires du Centre Sidi Frej.

Le festival se poursuit vendredi à Tétouan, avec un concert de des artistes Hajar Fezzaka et Hind Ziadi, en plus du groupe espagnol Gipsy Queens Generation, tandis que la soirée de clôture, prévue samedi, verra la participation de l'artiste tétouanaise Youssra Derdabi et la chanteuse maroco-irakienne Shatha Hassoun, pour clôturer sur un concert de la chanteuse libanaise Carole Samaha.