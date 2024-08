L'Agence urbaine de Fès propose un accueil sur mesure pour les MRE

L'Agence urbaine de Fès a mis en place un dispositif pour la période estivale, dans le but d'améliorer la qualité des services offerts aux Marocains résidant à l'étranger (MRE). Ce programme vise à faciliter les démarches administratives et à accompagner efficacement les projets des Marocains du monde dans le domaine de l'urbanisme et de la construction.

Au cœur de ce dispositif figure la mise en place d'un guichet unique dédié aux MRE au siège de l'Agence urbaine de Fès. Cette mesure phare vise à centraliser et à accélérer le traitement des dossiers, offrant ainsi une solution aux contraintes de temps auxquelles sont souvent confrontés les MRE lors de leur séjour au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP, Nouzha Mriouah, architecte chargée de mission à l'Agence urbaine de Fès, a souligné l'importance de cette initiative. Pour elle, «l'agence urbaine de Fès a mis en place une cellule dédiée spécialement aux MRE avec une permanence en dehors des heures de travail habituelles, y compris les samedis et les jours fériés, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux MRE pour effectuer leurs démarches».

L'Agence adopte également le système de traitement des dossiers via la plateforme numérique «Rokhas», permettant une gestion plus rapide et efficace des demandes. Dans ce cadre, Mriouah a relevé qu'«à travers la plateforme 'Rokhas', les petits projets sont traités le jour-même, alors que les grands projets dans un délai de 15 jours».

De son coté, Bouchra Bahiji, responsable de communication à l'Agence urbaine de Fès, a expliqué que «l'Agence a pris plusieurs mesures logistiques et humaines en faveur des Marocains résidant à l'étranger, dont la préparation d'un espace approprié, la désignation de cadres pour l'accompagnement et l'organisation de permanences en dehors des heures de travail».

L'Agence a également mis en place une série d'outils de communication pour faciliter l'accès à l'information. Un numéro de téléphone dédié a été mis à disposition pour répondre aux questions des MRE dans le domaine de l'urbanisme. De plus, un guide spécial sur le secteur de l'urbanisme et de la construction a été élaboré et est disponible au siège de l'Agence ainsi qu'au guichet de l'aéroport. Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation, l'Agence urbaine de Fès propose également une gamme de services numériques accessibles à distance via son site web.

L'Agence urbaine de Fès ne limite pas son action à la seule ville de Fès. Le dispositif mis en place s'étend également aux annexes de Sefrou et de Missour, offrant ainsi un service de proximité à une plus large partie de la diaspora marocaine souhaitant investir ou construire dans différentes localités de la région.