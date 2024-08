Variole simienne : Khalid Ait Taleb tient une réunion sur la situation épidémiologique

Khalid Ait Talek, ministre de la Santé et de la protection sociale

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb a tenu ce vendredi une réunion avec le comité scientifique consacrée à l’examen de l’évolution de la situation épidémiologique de la variole simienne (Mpox) aux niveaux national et international.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des mesures déployées, en exécution des directives royales, pour suivre et évaluer la situation épidémiologique, indique le ministère de la Santé et de la protection sociale dans un communiqué.

Il a été procédé, au cours de cette rencontre, à l’examen et l’évaluation de l’efficacité du système de vigilance et de surveillance épidémiologique adopté dans le Maroc, a fait savoir le ministère, relevant que ce système a prouvé son efficacité dans la détection précoce des cas importés et assure une intervention immédiate.

Lors de cette rencontre, Khalid Ait Taleb a souligné la nécessité de poursuivre les efforts visant à renforcer ce système, conformément aux recommandations émises par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ce cadre, le protocole de traitement approuvé pour lutter contre la variole du singe (Mpox) a été examiné en mettant l’accent sur la nécessité de faire respecter les traitements prescrits et de mettre à disposition les fournitures médicales nécessaires, afin de garantir le traitement des cas potentiels selon les normes de sécurité sanitaire les plus élevées.

Lors de cette réunion, l’accent a été mis également sur l’importance d'intensifier les efforts de sensibilisation au profit de tous les citoyens, hommes et femmes, à travers des conseils médicaux préventifs nécessaires pour lutter contre la propagation de l’infection.

Dans cette optique, le ministre a appelé à la nécessité de renforcer les canaux de communication avec tous les acteurs du secteur de la santé en vue d’assurer la continuité d’une coordination efficace et une réponse immédiate à toute évolution possible de la situation épidémiologique.

Par la même occasion, le ministère réitère son appel à la vigilance des citoyens et à suivre la situation en consultant les sources d’information officielles.