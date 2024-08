Ichem Zaher, premier marocain à tenter le triathlon de l’Enduroman

Ichem Zaher s'apprête à marquer l'histoire en devenant le premier marocain à tenter l'extraordinaire défi de l'Enduroman, épreuve sportive qui se déroule en solitaire et sous forme d'un triathlon extrême, reliant Londres et Paris.

Exerçant une mission commerciale à Dakar, Ichem Zaher veut écrire une nouvelle page de l'histoire sportive du Maroc, en tentant de remporter l’épreuve de ce triathlon extrême, prévu entre les 19 et 28 août 2024, et qui relie Londres à Paris avec une course à pied de 140 kilomètres, une traversée de la Manche à la nage de plus de 40 kms et un parcours à vélo de 300 kms, également jusqu'à la capitale française.

Armé d’audace, de persévérance et d'une détermination inébranlable, le triathlète marocain affirme s’est préparé intensivement pour cette aventure unique, qui combine les épreuves les plus difficiles et exigeantes. «Au-delà de la prouesse physique, ce défi est une source de fierté pour moi en vue d’inspirer les jeunes marocains et les sportifs du monde entier à repousser leurs limites et à croire en leurs capacités pour atteindre leurs objectifs», confie-t-il à la MAP.

Outre l’aspect sportif, Ichem Zaher réalise cette aventure pour une cause noble : récolter des fonds pour le mécénat chirurgie cardiaque afin de sauver des enfants sénégalais victimes de malformations cardiaques. «Cette dimension humanitaire ajoute une signification encore plus profonde à mon engagement et mes efforts», raconte-il, relevant que ce triathlon est non seulement une compétition, mais un test ultime de «résilience humaine et de détermination».

Outre sa participation à de nombreuses manifestations sportives, dont le Marathon des sables à trois reprises (deux fois au Maroc et une fois au Pérou), l'athlète marocain a pris part à une dizaine d'Ironman, une course multi-disciplinaire consistant à enchaîner 3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme puis un marathon (course à pied de 42,195 km). «L’Enduroman représente pour moi le summum de l'endurance et de la persévérance», conclut- il.

L'Enduroman est une épreuve sportive qui se déroule en solitaire et sous la forme d'un triathlon extrême. Elle commence à Marble Arch dans la ville de Londres et s'achève à l'arc de Triomphe à Paris. Surnommée l'«Arch to Arc», la compétition enchaîne sur plusieurs jours, en commençant par une épreuve de course de fond, une de natation en eau libre, pour finir par une étape de cyclisme sur route.