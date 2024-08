Sahara-CIA files #17 : Hassan II allait envoyer des commandos attaquer les camps de Tindouf

Plus d’un an et demi après la proclamation de la «République» du Polisario, le 27 février 1976, la CIA a évoqué la possibilité que le roi Hassan II envoie des commandos pour attaquer les camps de Tindouf et éliminer les dirigeants du mouvement séparatiste.

Ouardani Issa (Traduction Ghita Zine) Par