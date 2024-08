Maroc - Hongrie : Signature d’une convention de partenariat dans le domaine des archives

Le Maroc et la Hongrie ont signé une convention de partenariat dans le domaine des archives, à l'occasion d’une visite de travail à Budapest de Bahija Simou, directrice des Archives royales. Au cours de cette visite, qui s’est déroulée du 8 au 13 août 2024, la convention a été scellée le 12 août à Budapest, par Bahija Simou et Csaba Szabo, directeur général des Archives nationales de Hongrie, indique un communiqué de la représentation diplomatique du royaume en dans le pays.

Cette convention a pour but d'enrichir les fonds d’archive, de favoriser l'échange et le partage des compétences entre les deux institutions dans les domaines de l'archivage et de la numérisation, ainsi que d'organiser des colloques et des expositions communes, précise l’ambassade du Maroc à Budapest, notant que les Archives nationales d'Autriche seront également intégrées à ce programme de collaboration.

Par ailleurs, Bahija Simou a été reçue par la Fondation Otto de Habsbourg, où elle a eu l'opportunité d'explorer les archives relatives aux relations historiques entre le Maroc et la Maison de Habsbourg.

Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la promotion de la culture comme un vecteur essentiel de développement, de partage des connaissances et de rapprochement entre les peuples et les nations.

«Conscient de l'importance de la diplomatie parallèle et du soft power dans l'établissement de relations harmonieuses entre les nations, le Maroc œuvre à valoriser ses liens historiques avec les pays d'Europe centrale», poursuit le communiqué, relevant que les relations entre le Maroc et l'empire Austro-Hongrois, qui remontent à plusieurs siècles, ont été renforcées par les rapports étroits entre les dynasties Alaouite et Habsbourgeoise.

C’est dans ce contexte, et afin de mettre en lumière ces liens historiques tout en approfondissant la compréhension des relations contemporaines entre le Maroc et l'Autriche d'une part, et entre le Maroc et la Hongrie d'autre part, que Simou a été invitée par les Archives nationales de Hongrie, conclut-on.