Le Maroc et le Tchad confirment l’excellence de leurs relations à Dakhla

Le Maroc et le Tchad ont convenu «de renforcer davantage leur partenariat, placé sous le signe de la coopération Sud-Sud», indique le communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, porte-parole du Gouvernement, Abderaman Koulamallah, à l’issue de leur rencontre ce mercredi à Dakhla.

Les deux ministres ont aussi exprimé la volonté des deux pays de dynamiser les échanges économiques, soulignant à cet égard le rôle important des secteurs privés.

En outre, cette rencontre a été l’occasion de procéder à la signature de plusieurs accords, portant notamment sur la non-double imposition, la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, la coopération technique dans le domaine de l’aviation civile, la coopération dans le domaine des forêts, ainsi que sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire.

Par ailleurs, les deux ministres se sont mis d’accord sur la tenue de la 2ème Session de la Commission mixte de Coopération maroco-tchadienne au premier semestre de 2025, à Dakhla.