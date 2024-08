Tanger : Table ronde sur l’accompagnement juridique en urbanisme au profit des MRE

L’Agence urbaine de Tanger a organisé, vendredi 9 août, une table ronde sur l'assistance technique, l'accompagnement juridique et foncier en matière d’urbanisme au profit des Marocains du monde.

S’exprimant à cette occasion, Ahmed Messaoudi, directeur par intérim de l’AUT, a fait savoir qu'il s'agissait d'une occasion d’informer les MRE des derniers projets et programmes sectoriels dont ils peuvent bénéficier, à l’image du Programme national d'aide directe au logement.

Pour sa part, Ghifar Touil, chef de la division des affaires juridiques à l’Agence urbaine, a fait savoir que cette table ronde avait pour but de répondre aux attentes et doléances des MRE, tout en leur présentant les services fournis par l'AUT.

La table ronde s’inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes organisées, du 8 au 16 août dans le siège de l’Agence urbaine de Tanger, pour accueillir les membres de la diaspora, les écouter et apporter des réponses concrètes à leurs questionnemements dans les meilleurs délais, a-t-il ajouté.

Il a, par ailleurs, noté que la table ronde connaît la participation des représentants de l’ensemble des parties prenantes, dont l’Agence urbaine de Tanger et le groupe Al Omrane. L’événement a ainsi été l’occasion d’encourager les MRE à bénéficier du programme d'aide directe, lancé par le roi Mohammed en octobre dernier, conformément aux conditions d’éligibilité définies par la loi.

Selon les chiffres du ministère de tutelle, les membres de la diaspora représentent une part importante des demandeurs et des bénéficiaires du programme. Ils totalisent 21% des demandes enregistrées via la plateforme numérique et 23% des bénéficiaires jusqu'au 23 juillet 2024.