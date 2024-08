Meknès : Le Forum d’investissement et de tourisme des Marocains du monde fait son retour

L'Organisation nationale pour les marocains du monde (ONAMM) organise, du 9 au 11 août 2024 à Meknès, la troisième édition du Forum d’investissement et de tourisme des MDM. Sous le thème «La diaspora marocaine entre la responsabilité de l'affirmation de l'identité nationale et les défis de 'tamaghribit' des générations suivantes», la rencontre se tient en partenariat avec le Conseil communal et la préfecture de Meknès, le Conseil régional de Fès-Meknès, la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Selon les organisateurs, les trois jours du forum seront marqués par des panels qui abouderont plusieurs thématiques, notamment «la responsabilité de la communauté marocaine dans l’affirmation de l’identité nationale», «les expériences des MRE dans la préservation de l’identité nationale dans les pays d’accueil» et «le rôle des institutions et des politiques gouvernementales dans le soutien à la communauté marocaine».

Ces panels seront animés notamment par Mohamed Amine Nadifi, journaliste, Fatiha Assetah Anegay, universitaire établie au Sénégal et Fatiha Rouissame, chercheuse installée en Italie, ainsi qu'Abdellatif Chiki, sociologue.