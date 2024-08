Football : Issam Charaï rejoint le staff technique du RC Strasbourg

Le club français du RC Strasbourg vient de s'attacher les services de l’entraîneur anglais Liam Rosenior, qui sera assisté de trois adjoints, dont Issam Charaï. Ce dernier a été sélectionneur du Maroc U23, jusqu’en mars 2024 où Tarik Sektioui lui a succédé. Avec les Lionceaux, le coach marocain a qualifié l’équipe au Jeux olympiques de Paris (JO 2024) et a remporté la CAN 2023 de sa catégorie, dans une première pour le pays.

Le club alsacien compte dans ses rangs le gardien de but des Lionceaux de l'Atlas Alaa Bellaarouch et ses compatriotes Nordine Kandil et Samir El Morabit, issus de l'académie du club strasbourgeois.

«Nous sommes heureux d’accueillir Liam, jeune entraîneur reconnu pour sa capacité à bien faire jouer ses équipes et à faire progresser ses joueurs. Son arrivée permettra au Racing de continuer de grandir», a écrit le club sur son site internet.

Liam Rosenior, qui s’est engagé pour trois saisons, était l’entraîneur principal de Hull City en Championship entre 2022 et 2024. Il a également exercé comme entraîneur-adjoint des U23 de Brighton&Hove Albion, puis entraîneur-adjoint et entraîneur principal intérimaire de Derby County.

En tant que joueur, le jeune technicien a été formé à Bristol City et a joué plusieurs saisons en Premier Leage, à Fulham, Reading, Hull City et Brighton&Hove Albion.

Le Racing Club de Strasbourg, qui a terminé en 13è position du championnat français (Ligue 1) la saison écoulée, avait annoncé mi-juillet sa séparation d’un commun accord avec le coach français Patrick Vieira, nommé l’été dernier.