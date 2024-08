Automobile : 96 505 unités (+2%) vendues au Maroc à fin juillet 2024

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 96 505 unités à fin juillet 2024, en hausse de 2,08% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).

Par segment, les nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) ont augmenté de 0,51% à 86 749 unités, tandis que les ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) ont grimpé de 18,57% à 9 756 unités, précise l'AIVAM dans ses statistiques mensuelles.



La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de 26,04%, soit 22 587 nouvelles immatriculations, suivie de Renault qui a écoulé 13 417 unités (part de marché de 15,47%) et de Hyundai (7 048 unités et 8,12% en part de marché).



Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault a vendu 2 334 unités, soit 23,92% de part de marché, devant Ford qui a vu ses ventes grimper à 1 355 unités (13,89% de part de marché) et DFSK (1 106 unités pour 11,34% de part de marché).



Côté premium, Audi a atteint une part de marché de 3,04% avec 2 636 voitures vendues, devançant BMW (une part de marché de 2,85% et 2,476 unités), et Mercedes-Benz (une part de marché de 1,98% et 1 721 unités).



Pour le seul mois de juillet 2024, les statistiques des ventes affichent 12 701 unités vendues pour les segments VP et 1 518 pour le VUL, soit un total de 14 219 véhicules, enregistrant une hausse de 8,42% comparativement à juillet 2023.