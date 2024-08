Russie : Un Marocain de 13 ans gravit le toit de l'Europe, le mont Elbrouz

Agé d'à peine 13 ans, le jeune marocain Youssef Tazi a réussi, samedi 3 août 2024, l'exploit de gravir le mont Elbrouz, une montagne du Caucase russe qui culmine à 5 642 m d’altitude.



Après une ascension éprouvante de six jours en compagnie de son père Omar Tazi, le jeune grimpeur a atteint le sommet d'Elbrouz, toit de l’Europe, ajoutant un deuxième sommet à son palmarès de plus jeune enfant arabe et africain à défier les «Seven Summits» ou les sept plus hauts sommets du monde.



«Je suis honoré par l'exploit de mon fils de 13 ans. En 11 mois, il a réalisé un exploit exceptionnel et a gravi trois sommets à l’international, armé de passion, de courage et de détermination à hisser le drapeau national sur les plus hauts sommets de la planète», a déclaré à la MAP Omar Tazi, père et compagnon de l'enfant.

«Avec l’ascension du Mont Elbrouz, Youssef devient le plus jeune grimpeur marocain et africain à gravir le toit de l’Europe», s’est-il réjoui, notant que l’exploit n’était pas de tout repos.

En effet, le voyage en montagne russe a duré six jours, au cours desquels le duo Youssef et Omar Tazi ont dû faire face à de nombreux obstacles et difficultés : froid extrême, manque d'oxygène, vents forts et pentes montagneuses abruptes, sans oublier la maladie, avant d’atteindre le sommet Elbrouz, deuxième étape du projet du jeune grimpeur visant à hisser le drapeau marocain sur les «Seven Summits».

Sur l’inspiration du jeune alpiniste, Omar Tazi a confié que son fils a été marqué par le parcours de l'Américain Jordan Romero, qui a gravi l’Everest en 2010, devenant à l'âge de 13 ans, la plus jeune personne à avoir escaladé le plus haut sommet du monde, culminant à 8 849 mètres d'altitude.

Le jeune Youssef, qui s'est passionné pour l’alpinisme dès l'âge de quatre ans, a réussi à gravir plus d’une quarantaine de sommets au Maroc, avant d’escalader le mont Ararat (5 165 mètres), le plus haut sommet de Turquie, en août 2023, en tant que plus jeune alpiniste marocain et arabe à franchir la barre des 5 000 mètres.

Il a également réussi à atteindre le plus haut sommet d'Afrique, le mont Kilimandjaro (5 895 mètres), en janvier dernier, à l'âge de douze ans. L'ascension de l'Elbrouz est la deuxième étape du Seven Summits Challenge de Youssef, qu'il souhaite achever en escaladant l'Everest d’ici trois à quatre années. Ce défi constitue un exploit unique pour les alpinistes du monde entier.

De son côté, Youssef, pour qui «l’impossible n’est pas marocain», s’est dit «très heureux et fier d'avoir hissé le drapeau de notre honorable Royaume du Maroc et d'avoir honoré les enfants et les jeunes de notre pays bien-aimé». «Je dédie cet exploit à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l'ensemble du peuple marocain», s’est réjoui le jeune grimpeur. «Je remercie ma famille, mon père qui m'a accompagné dans cette aventure et tous ceux qui m'ont soutenu pour réaliser cet exploit», a-t-il ajouté.