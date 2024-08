Festival des plages : Aminux, Rym Fikri et El Abdia enflamment la scène de M'diq

Les artistes Aminux, Rym Fikri et El Abdia ont interprété, à l'occasion de la 20e édition du festival des plages organisé par «Maroc Telecom», des chansons marocaines populaires pour le public de M'diq.

Lors de cette soirée, à laquelle a pris part une foule importante venant des différentes régions du Maroc, l’artiste Rym Fikri a présenté un medley de chansons variées, enchantant son jeune public. Quant à Amin Tamri, connu sous le nom d’Aminux, il a captivé le public avec ses nouvelles chansons.

Ikram El Abdia a interprété des chansons populaires, déclenchant un vif enthousiasme parmi les festivaliers. La chanteuse a souligné que le Festival des plages est devenu un «rendez-vous artistique et culturel incontournable».

Avant l’apparition des artistes et conformément à la tradition du festival, le chanteur Anas Belhachemi, successeur de feu Abdessadeq Cheqara, accompagné de l’orchestre «Chamal Art», a interprété plusieurs chansons du répertoire de Cheqara.

Le programme de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 21 août 2024, comprend la participation de plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale, et propose plus de 100 concerts de genres divers, offrant une expérience musicale exceptionnelle : Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, musique Sharqui, Raï et Reggada. Les activités de cet événement seront organisées dans six villes côtières.

«Depuis plus de deux décennies, cet événement estival emblématique a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable, attirant chaque année des millions de spectateurs de tout le Maroc pour profiter de la musique et de la culture.»

Les organisateurs ont également invité les amateurs d'art et de musique à rejoindre ce festival pour célébrer plus de 20 ans de succès et de passion musicale avec des soirées inoubliables, mettant en avant la participation d'artistes de renom.