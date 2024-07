Officiel : La France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Le président français Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI à Rabat, le 15 novembre 2018. / Ph. Fadel Senna - AFP

C'est un véritable basculement diplomatique. Un message adressé au roi Mohammed VI, par le président français Emmanuel Macron considère «le présent et l’avenir» du Sahara «dans le cadre de la souveraineté marocaine», indique ce mardi le cabinet royal dans un communiqué. Dans ce message, qui coïncide avec la commémoration du 25e anniversaire de la Fête du trône, le président assure «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume». Dans ce sens, Paris «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international», donnant une nouvelle dynamique dans l'action diplomatique française en soutien sur le dossier.

«Pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant.» Emmanuel Marcon

Pour le président français, ce plan «constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies». Paris rejoint ainsi Madrid et Berlin, ainsi que d'autres pays, qui ont consacré l'exclusivité du plan marocain d'autonomie au Sahara.

«Aujourd’hui, un consensus international de plus en plus large se dégage», note le chef de l’Etat, précisant que «la France y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées», notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel. «Il est temps d’avancer. J’encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique, qui est à portée de main», a-t-il plaidé.

Par ailleurs, après s’être félicité des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara, le président Macron s’est engagé à ce que «la France accompagnera le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales». Cette déclaration confirme les déclarations du ministre de l'Economie, Bruno Lemaire, sur l'appui économique de la France au développement des provinces sahariennes.

Cette annonce du président français constitue un changement significative de fond, à travers lequel la France soutient la souveraineté marocaine sur le Sahara, au-delà du soutien traditionnel au plan d’autonomie. Par ailleurs, elle intervient quelques jours après la panique générale algérienne, qui a exprimé publiquement sa colère avant même l’officialisation de cette position.

Avec ce qui est considéré par Rabat comme un succès diplomatique, la France est le deuxième Etat membre permanent du Conseil de sécurité à reconnaître la marocanité du Sahara, en phase avec la proposition marocaine d’autonomie. Cette position a été actée par les Etats-Unis, en décembre 2020.